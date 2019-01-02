ترمب يدعو الكونغرس إلى محادثات لإنهاء إغلاق الحكومة

البلاد : وكالات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ 10 أيام ربع الإدارات الفدرالية.

واعتمد الرئيس الجمهوري الثلاثاء نبرة اتّسمت بالمصالحة في محاولة منه لجلب أخصامه الديموقراطيين إلى طاولة الحوار بعدما أطلق تصريحات حادّة ضدّهم في الأيام الأخيرة.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إنّ “أمن الحدود، وقصّة الجدار، والإغلاق الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! هلاّ توصّلنا إلى اتّفاق؟”.

والخميس تتولّى بيلوسي رئاسة مجلس النواب بعد فوز الديموقراطيين بالأكثرية في انتخابات نوفمبر الماضي.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ الرئيس دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض، لكن لم يتّضح في الحال من سيحضر هذا الاجتماع وما إذا كان الزعماء الديموقراطيون سيلبّون الدعوة.

وكانت الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب الجديد أعلنت الثلاثاء أنها تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور التئام المجلس الجديد الخميس.

لكنّ مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ إنّ النصّ لا يتطرّق إلى تمويل الجدار الذي يريد ترمب تشييده على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.