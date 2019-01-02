الدولية

الصومال تطرد أكبر مسؤول بالأمم المتحدة من البلاد

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time23 / ربيع الآخر / 1440 هـ       2 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد : وكالات

أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية

وذلك بعد أيام من المخاوف التي أثارها بشأن ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

في الصومال “غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد” وهو ما يمثل فعليا إعلانا بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.

وأضاف البيان “يأتي القرار بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال”.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من بعثة الأمم المتحدة في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي.

ibrahim

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