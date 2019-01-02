الذهب يصعد لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر

البلاد : متابعات

صعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة شهور اليوم (الأربعاء) مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3 بالمئة إلى 1286.18 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو حزيران 2018 عند 1287.31 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1288.10 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، بالقرب

من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية أيضا في أول يوم تداول في العام الجديد بفعل بيانات اقتصادية جديدة مخيبة للتوقعات من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أثرت سلبا على المعنويات وبددت مكاسب مبكرة سجلتها العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.25 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1267.15 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة واستقرت عند 15.45 دولار للأوقية.