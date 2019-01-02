التخصصات الصحية: انطلاق دبلوم الدراسات العليا.. مارس المقبل

البلاد: واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، انطلاق دبلوم الدراسات العليا السعودية خلال شهر مارس المقبل

ويشمل البرنامج 3 تخصصات هي: دبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الطوارئ،

ودبلوم الدراسات العليا السعودي في طب الأطفال، ودبلوم طب الدراسات العليا السعودي في طب أسنان الأسرة،

وأشارت الهيئة إلى أن الإعلان عن التقديم سيبدأ أواخر الشهري الميلادي الجاري “يناير” 2019 من قبل المنشآت الصحية المشاركة في التدريب.

وأوضحت أن برنامج دبلوم الدراسات العليا يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابيّة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصيّة بالمملكة.