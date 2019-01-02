“التحالف” يصدر 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

البلاد : وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إصدار 10 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد غذائية ونفطية.

وكشف التحالف عن وجود 4 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 12 يوماً وفقاً لـ”العربية”.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة قد كشفت أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران احتجزت أكثر

من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية، ومنعتها من الدخول إلى ميناءي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت اللجنة أن الميليشيات احتجزت هذا الكم من السفن ومنعتها من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018، منها 34 سفينةً تلفت حمولتها بعد أن احتجزتها الميليشيات لأكثر من 6 أشهر.