إطلاق خدمة فحص المباني الجاهزة

الرياض- البلاد

ضمانا للجودة الظاهرية للوحدة السكنية ، أطلقت منصة البناء المستدام التابعة لوزارة الإسكان خدمة فحص المباني الجاهزة، كآلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين والذي بموجبه يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية.

وتمكًن خدمة فحص المباني الجاهزة المستفيدين مثل ملاك العقارات أو المقبلين على التملك من طلب فاحص للقيام بفحص المبنى القائم، عبر منهجية محددة تم تطويرها من قبل جهات عالمية رائدة في مجال فحص جودة المباني القائمة، وبناء على النتائج يتم تقديم تقرير من قبل الفاحص المعتمد والمؤهل من المعهد العقاري السعودي يوضح حالة المبنى في وضعه الراهن، علمًا أن الخدمة ستبدأ في مدينتي الرياض وجدة على أن تغطى كافة مناطق المملكة بشكل تدريجي خلال العام الجاري.

وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود أن منصة البناء المستدام توفر إمكانية طلب الفاحص إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، كما أنها توفر أرشيف إلكتروني لكل مستخدم يحفظ من خلاله جميع التقارير الخاصة به، مبينًا أن الخدمة توفر قيمة مضافة لشرائح مختلفة من المستفيدين، حيث تساعد الباحث عن سكن في اتخاذ قراره من خلال التأكد من جودة الوحدة السكنية المقبل على تملكها، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات التمويلية من التعرّف على حالة المبنى الذي ستقوم بتمويله.

وقال الداوود :” يتم تأهيل الفاحصين بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي، الذي أطلق أولى دورات تأهيل الفاحصين في مدينتي الرياض وجدة، بهدف تأهيل المهندسين على أفضل ممارسات وإجراءات الفحص العالمية واعتمادهم للعمل كفاحصين في منصة البناء المستدام، سعيًا من وزارة الإسكان لتطوير قدرات المهندسين السعوديين العاملين في المجال العقاري وخلق فرص وظيفية في المجال”.