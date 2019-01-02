أمير الباحة يتفقد محافظة القرى ويفتتح مهرجان الربيع

الباحة -واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على سير العمل في محافظة القرى والخدمات المقدمة للأهالي, وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمحافظة القرى أمس, التي تأتي استكمالًا لزيارات سموه لمحافظات المنطقة للوقوف عن كثب على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تشرف في بدايته مسؤولو المحافظة ومشايخ القبائل وعدد من الأهالي بالسلام على سموه.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى محافظ القرى خالد العبيلان كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة، معربًا عن شكره لسموه على هذه الزيارة التي تؤكد حرصه على ما يُقدم للمواطنين من خدمات وتلمس احتياجاتهم، سائلًا الله – عز وجل – أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

ونوه العبيلان بأن محافظة القرى تزخر كغيرها من المحافظات بالعديد من المشاريع التنموية المختلفة التي تحظى بالمتابعة المستمرة من سموكم.

عقب ذلك, ألقى معرف قرية الغتاميه عبدالكريم حنش الزهراني كلمة الأهالي, ثمن فيها زيارة سموه لمحافظة القرى، للاطلاع على أحوال الأهالي وتلمسه احتياجاتهم عن قرب، معربًا عن تقديره لسموه، على متابعته الدائمة لكل ما يخدم المواطن والمقيم بالمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة القرى نالت كغيرها من محافظات المنطقة، نصيبًا وافرًا من المشروعات التنموية والخدمية التي حققت احتياجات أهالي المحافظة لينعموا بالخير والرخاء والرفاهية في ظل القيادة الرشيدة, مشيراً أن الأهالي يطرحون بين أنظار سموكم الكريم أهم مشروعين أولهما مشروع طريق القرى العقيق الذي يُعد من أهم المشاريع الحيوية في شمال منطقة الباحة لربطه بين أربع محافظات العقيق والقرى والمندق وبني حسن، وثانيهما مشروع توسعة مستشفى القرى ودعمه بالكادر الطبي.

من جهته أكد سمو أمير منطقة الباحة في تعليق لسموه على مطالب الأهالي، اهتمامه وحرصه بتنفيذ مشروعي طريق القرى العقيق ، وطريق بلجرشي العقيق التي يجري العمل عليهما حالياً ومتابعتها مع وزارة النقل، مشيراً سموه بأنه سيتم بحث توسعة مستشفى القرى العام ودعمه بالكوادر الطبية المتخصصة مع مدير الشؤون الصحية بالمنطقة وسيتم العمل لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للأهالي ثم ألقيت قصيدة شعرية.

وفِي ختام الحفل تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من أهالي ومحافظ القرى.

إثر ذلك, استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود, عددًا من المواطنين والمواطنات، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا سموه بضرورة بحثها وإنهائها دون تأخير.

من جهة أخرى افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أمس فعاليات مهرجان ربيع الباحة، وذلك بمحافظة المخواة.

وشرّف سمو أمير الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية مدير إدارة الفعاليات صالح بن محمد القلطي، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، معرباً عن شكره لسموه على رعايته لحفل مهرجان ربيع الباحة وافتتاح فعالياته بمحافظة المخواة .