آلاف الفراشات تزين شاطئ الفناتير

الجبيل – حمود الزهراني

حملت فعالية (هلا بالإجازة) والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل على شاطئ الفناتير الجنوبي أركان نوعية تستهدف جميع فئات المجتمع متمثلة في مشاركة حديقة عالم الفراشات المكتظة بأنواع متعددة من الفراشات النادرة والهجينة والمستوردة ،يصاحبها في الركن جوانب علمية إرشادية لدورة حياة الفراشة، وطرق التعامل معها بشكل سليم ،ومجسمات تحنيط للفراشات.

من جانبه كشف عمر برناوي صاحب أول حديقة فراشات عن وجود اكثر من 25 ألف نوع من انواع الفراشات حول العالم، ويتم الاستيراد من عدة دول منها الفلبين وكوستاريكا ،وتنزانيا، وكينيا، مشيرا إلى وجود معارض متنقلة في أبها وينبع والبكيرية والجبيل.

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل قد خصصت حافلات للنقل الترددي من مواقف جامع دارين إلى موقع الفعاليات.