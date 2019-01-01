بلدية النعيرية تصدر أول رخصة عبر (بلدي)

الدمام – البلاد
أصدرت بلدية محافظة النعيرية أول رخصة الكترونية عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سُلمت لصاحبها بشكل مباشر، ويأتي ذلك بهدف تخفيف توفير الوقت والجهد على المستفيدين .
وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن عملية تدشين بوابة “بلدي” بالبلدية سبقها تأهيل فريق مختص حالياً بتقديم الخدمات وقسم صحة البيئة بالبلدية على آلية العمل على البوابة، حيث يقوم الفريق المختص حالياً بتقديم الخدمات للمستفيدين، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيدين الحصول على الرخصة الإلكترونية من خلال التقدم عبر بوابة ” بلدي ” الإلكترونية آلياً بعد استيفاء الشروط المطلوبة دون الحاجة لمراجعة البلدية.