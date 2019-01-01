الرياضة

تنطلق يوم 27 يناير الجاري

المسابقات تصدر جدول الدور الثاني من “دوري المحترفين”

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time22 / ربيع الآخر / 1440 هـ       1 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدور الثاني من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الأحد 27 يناير الجاري.

وأوضحت اللجنة أنه في حال تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي

من كأس أمم آسيا 2019 سيتم تأجيل الجولة 17 لتقام في الأول والثاني من أبريل المقبل

بدلًا من موعدها المحدد في 27 و 28 و 29 يناير الجاري.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية المشاركة

في دوري أبطال آسيا، للنظر والاستماع لمقترحاتهم حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة من المسابقات المحلية.

ibrahim

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