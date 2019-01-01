القتل تعزيرًا بمهربي مخدّرات بتبوك

تبوك : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) ، حكم القتل تعزيرًا بمهربي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين, في منطقة تبوك

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على كل من / 1 – عطيوي فراج عطيه سليمان 2 – صبحي عودة جميع “مصريي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر ، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعًا والحكم بقتلهما تعزيرًا , وأٌيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.