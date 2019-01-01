الجامعة الإلكترونية تعلن موعد التقديم على برامج الماجستير

البلاد : متابعات

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ ، ابتداءً من يوم الأحد 14 جمادوى الأولى الموافق 20 يناير 2019م حتى يوم الخميس 25 جمادى الأولى.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور فارس بن محمد القرني، أن الجامعة تتيح القبول في برامج الدراسات العليا في ثلاثة برامج وهي : برنامج إدارة الأعمال، وبرنامج أمن المعلومات ، وبرنامج إدارة الرعاية الصحية، في فروع الجامعة بالرياض، وجدة، والدمام.

وأضاف، أن الجامعة تعتمد في أسلوبها على نمط التعليم المدمج الذي

يدمج بعناية بين عناصر التعليم المباشر وجهاً لوجه وعناصر من التعلم

عبر وسائل التقنية الحديثة؛ لتحقيق بيئة تعليمية تفاعلية، وتتسم بالمرونة، ومحفزة على الإبداع.

وأشار إلى أن عمادة الدراسات العليا تشترط على جميع المتقدمين والمتقدمات

في كل البرامج المطروحة اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)

بالإضافة إلى الشروط المقررة في المادة الثالثة عشر من اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية.

ودعا من يرغب بالتقديم على برامج الدراسات العليا، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة عبر الرابط: http://seu.edu.sa وتسجيل البيانات والمعلومات على بوابة القبول، وكذلك الاطلاع على المتطلبات والتعرف على البرامج وشروط القبول وغيرها.