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أرامكو السعودية تستحوذ على أرلانكسيو

كتبه صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1440 هـ       1 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

أعلنت أرامكو السعودية و”لانكسيس آي جي”، الشركة الألمانية الرائدة في مجال الكيميائيات المتخصصة أمس عن اكتمال استحواذ أرامكو على حصة “لانكسيس” في مشروع “أرلانكسيو القابضة بي. في.” المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، والذي أطلقته الشركتان عام 2016م.

وتم هذا الاستحواذ بشراء أرامكو السعودية لحصة شركة “لانكسيس” البالغة 50% في مشروع “أرلانكسيو”، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة. وسيعزز هذا الاستحواذ جهود أرامكو السعودية لتنويع أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مراحل سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات.

وتعليقًا على هذا الاستحواذ، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز القديمي: “تمثّل ملكية أرامكو السعودية لشركة أرلانكسيو عنصرًا مهمًا في تعزيز مكانتنا العالمية في سوق الكيميائيات.

وسيعزز الاستحواذ الكامل على شركة أرلانكسيو تنويع مجموعة أعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ويدعم قدراتها في سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات، وهو ما يدفعني للتفاؤل بمستقبل المنتجات المبتكرة التي ستخدم جميع العملاء”.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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