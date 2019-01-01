أرامكو السعودية تستحوذ على أرلانكسيو

جدة- البلاد

أعلنت أرامكو السعودية و”لانكسيس آي جي”، الشركة الألمانية الرائدة في مجال الكيميائيات المتخصصة أمس عن اكتمال استحواذ أرامكو على حصة “لانكسيس” في مشروع “أرلانكسيو القابضة بي. في.” المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، والذي أطلقته الشركتان عام 2016م.

وتم هذا الاستحواذ بشراء أرامكو السعودية لحصة شركة “لانكسيس” البالغة 50% في مشروع “أرلانكسيو”، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة. وسيعزز هذا الاستحواذ جهود أرامكو السعودية لتنويع أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مراحل سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات.

وتعليقًا على هذا الاستحواذ، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية المهندس عبدالعزيز القديمي: “تمثّل ملكية أرامكو السعودية لشركة أرلانكسيو عنصرًا مهمًا في تعزيز مكانتنا العالمية في سوق الكيميائيات.

وسيعزز الاستحواذ الكامل على شركة أرلانكسيو تنويع مجموعة أعمال أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ويدعم قدراتها في سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات، وهو ما يدفعني للتفاؤل بمستقبل المنتجات المبتكرة التي ستخدم جميع العملاء”.