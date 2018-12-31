الدولية

22 قتيلا في عاصفة الفلبين

كتبه صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1440 هـ      31 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

مانيلا ــ وكالات

قضى 22 شخصا على الأقل من جراء عاصفة اجتاحت جزرا وسط الفلبين في نهاية الأسبوع، وفقا للسلطات التي أكدت القيام بعمليات إنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وأعلن مكتب الدفاع المدني الحكومي أن حصيلة القتلى ارتفعت بعد يوم على وصول العاصفة ترافقها أمطار غزيرة إلى مقاطعتي بيكول وفيساياس الشرقية، ما تسبب بفيضانات عارمة وانزلاقات أتربة.

وقضى العديد من القتلى غرقا وفي انزلاقات التربة، ولم تنحسر الفيضانات بعد، رغم تراجع قوة الظاهرة المناخية التي أطلق عليها محليا اسم “أوسمان”، بحسب السلطات.

وقال رئيس مكتب الدفاع المدني في مقاطعة بيكول كلاوديو يوكوت لوكالة الصحافة الفرنسية إن “معظم الأماكن (المتضررة) غارقة بالمياه. نقوم بإرسال جنود ومراكب مطاطية لإنقاذ العائلات. في بعض المناطق وصلت مياه الفيضانات إلى أسطح المنازل”.

وقال المسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في بيكول وستة آخرين في فيساياس الشرقية.
وفر أكثر من 22 ألف شخص من منازلهم قبيل وصول العاصفة التي دمرت محاصيل الأرز والذرة وقطعت بعض الطرق والجسور، وفقا لمسؤولي الإدارة المحلية للكوارث.

وتوقعت الأرصاد الحكومية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة في الساعات الـ24 القادمة في شمال الفلبين.
ويضرب الفلبين سنويا ما معدله 20 إعصارا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب في جعل الملايين يعيشون في فقر شبه دائم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *