مركز الملك سلمان يواصل إعادة تأهيل أطفال اليمن

الزعتري – مأرب – لحج -واس

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي واستخدمتهم كدروع بشرية في الصراع المسلح، كما تهدف الدورة إلى توعيتهم بمخاطر تجنيد أبنائهم ومدى تأثير ذلك على حاضرهم ومستقبلهم.

وتأتي الدورة التوعوية, ضمن برنامج الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين التي تستهدف 29 طفلًا مجندًا وأولياء أمورهم, لتسهيل عملية إعادة الأطفال إلى حياتهم الطبيعية والالتحاق بالمدارس، وأن يمارسوا حياتهم الطبيعية ويعيشوا حياة الطفولة التي حرمتهم منها مليشيا الحوثي.

وتناولت الدورة واجب الحماية للأطفال والمسؤولية القانونية التي يخضع لها المنتهكون لحقوق الإنسان ومنها تجنيد الأطفال، إضافة إلى القوانين التي تجرم تجنيد الصغار وتعريض حياتهم للخطر.

ويمول مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، الذي ينفذ وفق برنامج يستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل من مختلف المحافظات اليمنية.

من جهة ثانية وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,826 كرتونًا من التمور في مديرية المضاربة بمحافظة لحج يستفيد منها 10,956 فردًا، ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ 3,000 طن تمور.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في قرية الدنانة، وبني فاضل، وبني الزين، والخوارية، وبني المخاوي، في مديرية حيران بمحافظة حجة استفاد منها 2,400 مستفيد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 301 مشروع.

من جهة أخرى استكمل المركز السعودي للتعليم والتدريب التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدورة الخامسة عشرة من الدورات التعليمية والتدريبية المقدمة للطلاب والطالبات من أبناء للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، استفاد منها 763 طالبًا وطالبة.

واشتملت الدورة على المهارات الحرفية واليدوية في أعمال الخياطة والتطريز و الطبخ و المعارف العلمية في مباحث الرياضيات و اللغة العربية والإنجليزية و الحاسوب ومحو الأمية.