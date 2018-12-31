قرقاش: اتفاق السويد حول اليمن يفضح الحوثي أمام العالم

البلاد : متابعات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور ، أنور قرقاش ، إن “من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماماً أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته”، مضيفاً أن “خروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه”.

وقال في سلسلة من تغريدات على حسابه في “تويتر” (الاثنين) إنه يبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة. ونوه بأن هذا التوجه المكشوف “يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح”.

وأضاف: “ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات الميليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه”.