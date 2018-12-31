ربيع المملكة يجذب اهتمام المتنزهين

أبها – مرعي عسيري ,, الدمام-حمود الزهراني ,, عسفان- مهند قحطان ..أملج – مسعود الفايدي

أجواء ربيعية تعيشها مناطق المملكة في اعقاب هطول الامطار واخضرار الارض التي اكتنزت بالفعاليات والمناسبات الثقافية الترفيهية في معظم المحافظات دون استثناء حتى اضحت وجهة للزائرين بمختلف التطلعات بل حققت تلك الفعاليات خليطا من الخيارات المختلفة بعد ان جاء كل هذا متزامنا مع اجازة منتصف العام الدراسي حيث شهدت صالات المطارات حركة سفر غير مسبوقة اضافة لما تشهده الطرق السريعة من ازدحام.

وتأتي تلك الحركة المعتادة في كل عام وسط اهتمام استثماري جديد تمثل بزيادة اعداد المخيمات المجهزة لاستقبال العوائل رغم ان البعض يعتبر اسعار الايجارات غير متوافقة مع ما يتم تقديمه من خدمات اضافة الى سوء بعض المخيمات في ظل عدم وجود الرقابة والمتابعة.

البلاد استطلعت الآراء والتصورات ورصدت المشاعر والحاجات في اعقاب الاهتمام المتزايد بالسياحة الداخلية حيث اشار المواطن عبدالله السالم الى أن غالبية المتنزهين فضلوا هذا العام الاستمتاع بالمناظر الخلابة التي اعقبت هطول الامطار على جميع مناطق المملكة فأصبح البر مقصدا للكثير من العوائل رغم ان الخيارات مفتوحة ومتاحة فهناك من فضل التنزه في المصائف واخرون على شواطئ البحر.

فيما اشارت المواطنة نبيلة الاصفر الى ان جغرافية المملكة تلبي جميع الرغبات وتحقق الخيارات فهناك مناطق جبلية واخرى ساحلية بالإضافة الى البر مؤكدة اهمية الالتفات لتهيئة تلك المواقع كي تصبح جاذبة ومشيرة الى ان اجواء المملكة مشجعة ورائعة.

ومع انطلاق موسم الإجازات الموسمية كالربيع ومنتصف العام والتى تكون فرصة للتنزه والترويح عن النفس للعديد من المواطنين ، يستغل أصحاب الفنادق والشقق والمخيمات البرية والشاليهات البحرية مثل هذه المواسم في رفع الأسعار والتي تصل الى أرقام خيالية . بشكل غير مبرر. “البلاد” بدورها رصدت هذا الارتفاع ،حيث بلغ نحو 36 في المائة نتيجة الإجازة الموسمية، الأمر الذي يتكرر بشكل سنوي مع ارتفاع معدلات الإشغال، وعزا مستثمرون في هذا القطاع أسباب ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب لكثرة زوار هذه المدن والمناطق خلال فترة الإجازة.

وارتفعت أسعار الشقق الكبيرة المكونة من غرفتين بنسبة تصل إلى 40 في المائة في الإيجار الشهري، فيما تقدر نسبة الارتفاع في الإيجار اليومي 30 في المائة، بينما بلغ ارتفاع أسعار الإيجار اليومي للشقق التي تتألف من غرفة واحدة إلى 38 في المائه.

“البلاد” استطلعت آراء أصحاب الشقق والفنادق لمعرفة السبب وراء هذا الارتفاع فى الأسعار ، حيث قال عمر البجادي مدير وحدات “قصر المنامه” السكنية المفروشة إن أسعار تأجير الشقق المفروشة بكافة أحجامها زادت مع بداية الإجازة الصيفية ، نظراً لكثافة زوار محايل هذه الأيام من كافة مناطق المملكة،وأضاف وصلت قيمة الإيجار اليومي للشقة المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 200 ريال بعد أن كانت تؤجر ب130 ريالا قبل أسبوعين،

بينما بلغ إيجارها الشهري 3500 ريال مقارنة بقيمة إيجارها قبل الإجازة الذي يبلغ 2500 ريال، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها لا تقل جودة عن ما تقدمه الفنادق الكبيرة من خدمات.

من جهته ، أوضح نايف صال مسئول بوحدات «سمرلاند» للشقق المفروشة أن أسعار الشقق زادت هذه الأيام عما كانت عليه قبل أسبوعين، ولكنها لا تصل إلى الزيادات الكبيرة التي نجدها في مناطق المملكة، مبيناً أن أمانة مدينة الرياض لم ترسل لهم تقريرا يحدد أسعار الشقق المفروشة في العطلة الرسمية.

وأضاف أن سعر الشقة من فئة الغرفة الواحدة وصل إيجارها اليومي إلى 300ريالا بالمقارنة بسعر إيجارها في أيام الدوام الرسمي الذي يبلغ 150 ريالا، بينما يبلغ إيجارها الشهري حالياً 3 آلاف ريال، في حين كانت تؤجر شهرياً قبل أسبوعين ب 2200 ريال، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال في مجمعهم تزيد عن 95 في المائة، كما أن الإقبال على الشقق المفروشة في الرياض يشهد حركة كبيرة هذه الأيام.

وقال علي حديب مالك مجمع الربيع بالدرب :”نراعي حالات النزلاء في كل الأوقات ولدينا مجمع غرفه وغرفتين بخدمات وأسعارنا ثابتة رغم أن هناك من يستغل رفع الأسعار في الموسم”.

وفي منطقة عسفان الواقعة شمال شرق ” جدة” ، توقع عدد من المستثمرين في متاجر المخيمات البرية، بزيادة الإقبال عليها خلال فترة الإجازة المقبلة ولاسيما أن هذه الفترة تشهد إقبالا ضعيفاً من قبل الزائرين .

وقال علي محمد أحد المسئولين عنالمخيمات البرية :” استفسرت عن الأسباب وراء عدم تواجد الزائرين في المنطقة، و لا يعلم أحد الأسباب، ولكن ما يتردد هو أن الأغلبية من المتنزهين ذهبوا وسط مدينة جدة ، وربما تشهد هذه المخيمات ازدحاما خلال أيام الأجازات الأسبوعية”.

وأضاف أن أسعار المخيمات تتراوح ما بين 600 ريال إلى 2000 ريال في اليوم، وان اقل خيمة تتسع إلى 20 شخص، أما المخيمات الكبرى مقسمة إلى قسمين القسم الأول للعائلات، والثاني للرجال.وتابع أن المخيمات مجهزة بشكل كامل من دورات مياه ودبابات وأماكن مخصصة للشواء. وتتراوح من 2000 إلى 3000 ريال خلال نهاية الأسبوع. أما في الأيام العادية لا تشهد إقبالا والأسعار تنخفض بنسبة 50% .

من جهته قال الاستاذ عماد بن صالح الناجم المدير الإداري في فندق “رمادا انكور ” أنه لابد و أن تكون هناك رقابة من جهة هيئة السياحة لأن الرخصة التي تستخرج يوقعونك على اسعار الــ3 نجوم والــ4 نجوم والــ5 نجوم ولاشك ان هناك تنافس في الاسعار والخدمات..

وتحظى المخيمات البرية الموجودة على طريق الرياض وطريق المطار وطريق الجبيل بحضور واقبال يومي من قبل الزوار والوافدين الذين يحرصون على الاستمتاع بأجواء البر والتي يكثر فيها الطبخ والنفخ على ضوء القمر وعلى شبة النار وخاصة ان المخيمات البرية يحرص اصحابها على تجهيزها بالصورة المطلوبة من اجل راحة الزوار والضيوف.

ويتوافد على كورنيش الدمام في الواجهه البحرية وكورنيش الخبر وكورنيش الفناتير بالجبيل اعداد كبيرة من الزوار والضيوف والوافدين على الشرقية والاهالي وذلك للاستمتاع بالأجواء البحرية وخاصة ان الكورنيش مجهز بجميع الخدمات التي توفرت لراحة الزائر والسائح متى ما حضر للاستمتاع والراحة من جميع النواحي.

فى المقابل، أبدى عدد من زوار محايل عسير والدرب بجازان امتعاضهم من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة الذي وصفوه بأنه لا يناسب مستوى نظافة وخدمات هذه الشقق، مطالبين وزارة التجارة وأمانة البلاد بجوله لمراقبة الأسعار ونظافة الشقق المفروشة في كافة أحياء هذه المناطق.

ياسين الاحمدي، شاب جامعي قال :”في كل أسبوع أو شهر اعتادت عائلتي للذهاب الى المخيمات، ما جعلني اتوسع في الفهم بتفاصيل واسعار هذه المخيمات، وان المخيمات في بداية كل اسبوع تكون بأسعار معقولة، وفي نهاية كل أسبوع بأسعار خيالية وبالرغم من ذلك نجد اقبالا كبيراً عليها. ما يجعلنا نحجز فى هذا المخيم قبل الاجازة بقترة طويلة.

ويطالب الاحمدي، بتنظيم هذه المخيمات وتقنين الاسعار،بشكل ملائم ، حتى لا يتسنى للعمالة والمتواجدة التلاعب بالأسعار.

فيما أكد محمد شامي من هيئة السياحة بعسير والمتحدث الإعلامي ان أبها وضواحيها ومحافظات عسير أسعارها مناسبة ورغم برودة الجو الآن ،فإن نسبة الإشغال والإقبال تترواح من ستين إلى سبعين في المائه .

وفي تبوك تشهد دور الايواء من فنادق وشقق مفروشة هذه الايام اشغال تام في محافظة املج بسبب عطلة الفصل الدراسي الاول ومن خلال جوله على عدد من الفنادق والشقق بمحافظة املج التي أُخذت كعينة ذكروا موظفي الاستقبال فيها ان كامل الغرف والشقق محجوزة منذ بداية العطلة اي بنهاية الاسبوع الماضي ولفتوا الى ان عدد قليل من الغرف مايمثل ١٠ % يشغر ويتم اشغاله بزوار آخرين في نفس اليوم والزوار يأتون من الباحة وجده ومكة والقصيم والمدينة وغلب مدن ومحافظات المملكة.

واكد مسلم البلوي الذي جاء من المدينة المنورة ان الاسعار مقارنة بمستوى جودة الخدمة عالية جداً فسعر الغرفة وصالة في حدود ٣٥٠ ريال وشقة من غرفتين وصالة تصل ٦٠٠ ريال واضاف ان قصر الاجازة جعلت الناس تتجه للسياحة الداخلية وزيارة المحافظات الساحلية بحثاً عن الدفء وسط موجات البرد التي تعم معظم مناطق المملكة وربما تزامن هذه الاجازة مع احتفالات بداية العام 2019 ساهم في ارتفاع اسعار تذاكر الطيران ايضا ماحوّل بوصلة كثير من المواطنين لقضاء الاجازة داخلياً وبالتالي فاق الطلب على العرض وطالب البلوي بايجاد قوارب نزهه مخصصة للعوائل لركوب البحر وملاهي ترفيية للاطفال.

ويقول رجال الاعمال صالح القحطاني مدير فندق وسام الحوراء ان الاسعار مراقبة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولم يكن هناك تجاوزات من دور الايواء المسجلة لدى السياحة وانما يؤخذ خلال هذه الاجازة بالسعر المحدد دون تخفيض بخلاف الايام العادية فمثلا لو كان سعر الغرفة ٣٠٠ ريال يتم بيعها في الايام العادية بنصف السعر من باب التشجيع وفي وقت يكون الطلب قليل ولكن في المواسم والعطل يتم احتساب السعر المعتمد من السياحة وبعض الدور تأخد بعض او كل الرسوم حسب النظام الذي تتعامل معه والنسبة هي ٢.٥% وضريبة القيمة المضافة ٥%.

امين لجنة التنمية السياحية باملج المهندس عبدالعزيز الجهني اكد ان نسبة الاشغال الفنادق والشقق المفروشة تصل الى ١٠٠% وان السياح يستهويهم هدوء المنطقة ودفء المناخ وطبيعة الشواطئ الخلابة في املج ومنتزه الدقم السياحي الذي تقف النخيل على شواطئ البحر في منظر نادر ان يتكرر في اي منطقة اخرى واضاف ان هئية الترفية خلال هذه الاجازة تنظم مهرجان ايادينا٢ يستطيع الزوار زيارة مقر المهرجان في المنطقة التاريخية والاستمتاع بفقراته المتنوعة.