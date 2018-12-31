رئيس وزراء العراق يطالب بتأجيل حسم مرشحيه للدفاع والداخلية

بغداد ــ وكالات

تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بطلب إلى مجلس النواب، لتأجيل عملية التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب عدم حسم اسميهما ووجود مداولات حولهما لم تنتهِ بعد.

وأخفق عبدالمهدي عدة مرات في تمرير مرشحيه لشغل حقائب وزارتي الداخلية والدفاع، إثر الخلاف بين تحالفي الإصلاح والبناء النيابيين في جلسة مجلس النواب.

ويتمسك تحالف البناء بمرشحه فالح الفياض لنيل منصب وزارة الداخلية في وقت ترفض فيه كتلة “سائرون”، أحد مكونات تحالف الإصلاح، تولي أية شخصيات سياسية الوزارات الأمنية، وتطالب بترشيح شخصيات مستقلة من القادة العسكريين والأمنيين الذين شاركوا في معارك تحرير الأراضي العراقية من داعش لوزارتي الداخلية والدفاع.

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادر مقربة من عبدالمهدي : أن “الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس يمارس ضغوط على الحكومة العراقية لتعيين فالح الفياض المقرب من إيران في وزارة الداخلية”.