الدولية

رئيس وزراء العراق يطالب بتأجيل حسم مرشحيه للدفاع والداخلية

كتبه صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1440 هـ      31 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد ــ وكالات

تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بطلب إلى مجلس النواب، لتأجيل عملية التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب عدم حسم اسميهما ووجود مداولات حولهما لم تنتهِ بعد.

وأخفق عبدالمهدي عدة مرات في تمرير مرشحيه لشغل حقائب وزارتي الداخلية والدفاع، إثر الخلاف بين تحالفي الإصلاح والبناء النيابيين في جلسة مجلس النواب.

ويتمسك تحالف البناء بمرشحه فالح الفياض لنيل منصب وزارة الداخلية في وقت ترفض فيه كتلة “سائرون”، أحد مكونات تحالف الإصلاح، تولي أية شخصيات سياسية الوزارات الأمنية، وتطالب بترشيح شخصيات مستقلة من القادة العسكريين والأمنيين الذين شاركوا في معارك تحرير الأراضي العراقية من داعش لوزارتي الداخلية والدفاع.

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصادر مقربة من عبدالمهدي : أن “الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس يمارس ضغوط على الحكومة العراقية لتعيين فالح الفياض المقرب من إيران في وزارة الداخلية”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *