تدريب 187 متخصص على آلية قياس معايير جودة الخدمة بالمطارات

البلاد : متابعات

قامت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، بتدريب 187 من مختصي المطارات للقيام بقياس معايير جودة الخدمة ، وذلك من خلال ورش عمل نظمتها الهيئة في 25 مطاراً بالمملكة، تحت مسمى ” التدريب على آلية قياس معايير جودة الخدمة بالمطارات ” ، التي جاءت بهدف تدريب الموظفين على آلية قياس معايير جودة الخدمة بالمطارات.

وناقشت ورش العمل المكثفة التي أقامتها الهيئة في 25 مطاراً خلال شهر واحد، على مراجعة ومناقشة عناصر معايير جودة الخدمة والإجابة على الاستفسارات، واستعراض أساليب القياس وتكرار القياس لمعايير جودة الخدمة، بالإضافة إلى مناقشة منهجية إرسال البيانات.

وتضمنت ورش العمل تدريب نظري وآخر عملي واشتمل التدريب النظري على شرح معايير جودة الخدمات، وشرح آلية قياس معايير الجودة، وآلية تعبئة النموذج الموحد لمعايير جودة الخدمات، وآلية ارسال البيانات، والأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى طريقة عرض البيانات على لوحة مؤشرات الأداء، كما اشتمل التدريب العملي على طريقة أخذ القياسات والتغلب على التحديات التي تواجه العاملين على أرض الواقع.

يذكر أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، قامت بمشروع ورش العمل المكثفة في 25 مطاراً بالمملكة خلال شهر واحد فقط، وبمشاركة الخبرات من خلال تدريب المتخصصين في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول إلى الهدف المشترك وهو تحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة، حيث قام 17 مدرب مختص من الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالتدريب في ورش العمل التي أقيمت في المطارات، حيث وصل مجموع عدد ساعات التدريب لكل ورش العمل 153 ساعة، بمتوسط 6 ساعات و12 دقيقة لكل ورشة عمل.