المهرجانات والفعاليات تعطر الأجواء

منذ بدء اجازة الربيع وبرعاية من أمراء المناطق تشهد مدن المملكة منظومة واسعة من المهرجانات الترفيهية وفعاليات متنوعة ومبهرة تنثر الفرح والمرح في نفوس الزوار ، وتحظى بإقبال كبير من الزوار الذين يبدون تفاعلا مع انشطة المهرجانات.

فوسط حضور كبير دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , مشاركات الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والتسويقية والثقافية المصاحبة لفعاليات مهرجان جازان الشتوي الحادي عشر ( جازان الفل .. مشتى الكل ) بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

واستهل سموه زيارته لمهرجان جازان الشتوي بتدشين مقر جامعة جازان بالقرية التراثية حيث تجول على أقسام مقر الجامعة المتمثلة في العديد من عيادات الأسنان والأطفال وغيرها من التخصصات التي تقدم خدماتها للزوار إضافة لمعرض فني وتشكيلي وبرامج موجهة للأطفال وذي الاحتياجات الخاصة طيلة أيام المعرض الذي يعطر الأجواء بعبق الفرح.

وخلال جولته زار أمير منطقة جازان مقر خيمة التسوق, واطلع على ما تضمنته الخيمة من معروضات , مستمعاً لشرح مفصل عن مختلف الأركان والجهات المشاركة في الخيمة وما تشتمل عليه تلك المشاركات من معروضات وملابس وهدايا ونباتات عطرية ودمى العرائس الجازانية والمأكولات الشعبية وغيرها من المعروضات.

ووقف سموه خلال الجولة على مشاركة الخدمات الطبية بالحرس الوطني في المهرجان التي تنفذ بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان , المتمثلة في خيمة الخدمات الطبية وخدمة المجتمع بالمهرجان لتقدم خدماتها طيلة أيام المهرجان لزوار وضيوف المنطقة الزائرين لقرية جازان التراثية.

واختتم زيارته لمهرجان جازان الشتوي بالقرية التراثية بزيارة مماثلة لمقر جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان والمتمثلة في خدمات الفحص الطبي للزوار للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي والطول والوزن , إضافة لتقديم خدمة الفحص والعلاج للزوار القرية من خلال عيادات الباطنة والسكري والعيون والأسنان وغيرها من العيادات والأقسام التي تتضمنها مشاركة الجمعية في المهرجان ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن المشاركة من المدير التنفيذي للجمعية الشيخ محمد بن إسماعيل الحازمي.

حضر التدشين والجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.

كما رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز , حفل افتتاح فعاليات الخيمة الدعوية ومشاركة الجهات الحكومية بمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر ” جازان الفل .. مشتى الكل ” التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بمشاركات عدد الجهات الحكومية وذلك بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان ، واستمع والحضور لشرح مفصل عن الخيمة من مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي ومديري وممثلي الجهات المشاركة في فعاليات الخيمة التي يزيد عددها عن “25 جهة حكومية وخيرية ودعوية “, معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على الرعاية والتدشين لفعاليات الخيمة والمتابعة الدائمة لكل ما يخص عمل فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة وجميع المكاتب التابعة له بمختلف محافظات المنطقة .

ووقف سموه خلال الجولة على مشاركات الجهات الحكومية والدعوية والخدمية والخيرية المشاركة بالخيمة الدعوية لعرض ما لديها من مشاركات وفعاليات توعوية في مجالات الأمن الفكري والتوعية بأضرار التدخين والمخدرات والقات وغيرها من الموضوعات التي تعني بسلامة وأمن الفرد والمجتمع ، وعبر أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين الفعاليات والأركان التي نفذتها مختلف الجهات المشاركة فيها وما سيقدم بها من فعاليات وبرامج.

8 ملايين زهرة

وفي الشرقية بدأت أمانة المنطقة الشرقية خطتها التشغيلية لإجازة منتصف العام الدراسي للموسم الحالي، حيث تم الانتهاء من صيانة وتجهيز الحدائق والساحات و المنتزهات والواجهات البحرية، وزراعة الازهار، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب الإنارة التجميلية على النخيل والأشجار والشجيرات في الشوارع والميادين العامة، إضافة الى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، كما قامت زرعت الأمانة أكثر من 8 ملايين زهرة موسمية، تم توزيعها على مستوى مدن حاضرة الدمام، ونفذت الأمانة، وبنجاح كبير، خططاً لتجهيز الحدائق والميادين والساحات والواجهات البحرية والكورنيش والملاعب، وتكثيف عمليات الصيانة فيها من أجل تهيئتها التهيئة الكاملة لاستقبال الزوار ، سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها.

وبادرت فرق الصيانة التابعة للأمانة، بتوجيهات من معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بتهيئة وتجهيز 88 ساحة وميدانا، تابعة للبلديات، لتعزيز سبل الراحة والترفيه لأهالي المنطقة الشرقية وزوارها، كما تم تجهيز 678 حديقة عامة ومنتزه من خلال زراعتها بالورود والأشجار المناسبة والتي تعطي الجمالية المميزة لهذه الحدائق والمنتزهات، حيث حرصت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق بزراعة أكثر من ثمانية ملايين زهرة موسمية، انتشرت في حدائق ومنتزهات وميادين وطرق الحاضرة،

وذلك في إطار استعداد الأمانة لتهيئة المنطقة الشرقية لاستقبال زوار إجازة منتصف العام الدراسي في المنطقة الشرقية ، إضافة الى تجهيز وصيانة 22 نافورة تفاعلية مميزة ذات طابع جمالي، تم توزيعها على الحدائق والميادين والمنتزهات العامة في إطار تجميل وتمييز المنطقة بطابع يوحي بمدى حرص الأمانة على استقبال الربيع بشكل مميز، من أجل إسعاد الأهالي والمقيمين وكذلك زوار المنطقة الشرقية.

وقامت الأمانة والبلديات التابعة بعمل تجهيزات وصيانة للمواقع التي يرتادها الشباب كالملاعب الرياضية والتي بلغ عددها 112 ملعبا رياضيا، لتكون بجاهزية كاملة من أجل الترفيه على الشباب والطلبة سواء من داخل المنطقة الشرقية أو من خارجها، خصوصاً بعد فترة الامتحانات والتي يحتاج الجميع فيها للراحة والاستمتاع في مثل هذه الإجازة.