البشير: مشاكل السودان تحتاج لصبر بعيدا عن التخريب

الخرطوم ــ وكالات

شدد الرئيس السوداني عمر البشير، على حكومته تعمل على حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلاده بعيدا عن التخريب.

وقال البشير لدى لقائه قادة الشرطة أن “مشكلاتنا الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة وهذا ما نسعى إليه”، لافتا إلى أن السودان “تعرض لحصار طويل أفقد الدولة موارد النفط، وتحولنا من مصدرين إلى مستوردين”.

وتابع : “سنخرج من أزمتنا الحالية مهما حاول الأخرون معاداتنا”. وأضاف أن “واجب الدولة منع التخريب والتدمير، لأنه يعقد المشاكل ولا يحلها”.

بدوه قال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان إنه “لا سبيل للسلطة إلا بصناديق الانتخابات”، مؤكدا “نحن مع الحرية والديمقراطية، ولن نسمح بزعزعة الأمن والاستقرار”.

فيما أشار مدير قوات الشرطة السودانية إلى أنه “تم استرداد الكثير من الممتلكات، والشرطة تلاحق بقية المجرمين مستغلي التظاهرات”.