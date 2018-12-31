إيقاف 3 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في التأمين

البلاد : متابعات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين اعتبارا من أمس الأحد وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة. موضحة أن تلك الشركات هي شركة البراك للفحص والمعاينة وشركة دار ميار لوساطة التأمين وشركة امتثال المتحدة لوكالة التأمين.

وأبانت “ساما” أن قرار إيقاف نشاط الشركات أعلاه يأتي إلحاقا لإعلان المؤسسة المؤرخ في 26/6/2018 والمتضمن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة كما يأتي ذلك انطلاقا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقا لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424 والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات المذكورة وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع. وتدعو المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت (WWW.SAMA.GOV.SA) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.