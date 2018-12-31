أمير مكة يستعرض خطط المرور في جدة مع العميد الجميعي

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة، مدير مرور جدة المُعين حديثًا العميد سليمان الجميعي، يرافقه مدير شرطة المنطقة اللواء عبداللطيف الشثري.

وهنأ سمو الأمير خالد الفيصل, العميد الجميعي بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، مستعرضًا سموه خطط المرور المُزمع تنفيذها في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه, أعرب مدير مرور جدة عن شكره وتقديره لسمو أمير مكة المكرمة، مؤكدًا حرصه على العمل بما يوافق الآمال والتطلعات.