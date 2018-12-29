مركز الملك سلمان يواصل المساعدات لليمنيين والسوريين

الوديعة- حلب – حماة-واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية تزن 9 أطنان ، تستهدف محافظة حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .

وقام المركز بتوزيع 144 طنًا و300 كيلو غرام من السلال الغذائية في مناطق خور عميرة ، حصب الدار ، البركة ، مجحز ، لحكه ، الحسو ،جنادة، التابعة لمديريتي المضاربة وحالمين في محافظة لحج، استفاد من التوزيع 3,900 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ووزع المركز ، 28 طنًا و 490 كيلو غرام من السلال الغذائية في قرى الساده الشباكيه، والساده بني الغويدي، والساده الجبارة، وبني العاتي، والخباشيه التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول مساعدات غذائية مقدمة من المركز تشتمل على مواد غذائية تزن 111 طنًا، تستهدف محافظة الجوف.

ووزّع المركز 30 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق “السادة الشرافية” و “الساده الطلامسة” و “السادة المغتربين” بمديرية حيران في محافظة حجة، يستفيد منها 2,400 فرد.

كما أقام المركز رحلة ترفيهية لـ 26 طفلاً جندتهم المليشيات الحوثية إلى حديقة مأرب العامة، وذلك ضمن أنشطة الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة التي استهدفت إعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً من عدة محافظة يمنية.

يذكر أن المركز يعمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن ضمن خطته الإنسانية التي تستهدف إعادة تأهيل 2,000 طفل يمني.

ودشن المركز بمدينة عتق أول محطة اكسجين طبية بمحافظة شبوة ، بتكلفة بلغت 95 الف دولار، كما قام بتوزيع 44 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مديرية العين بمحافظة شبوة، يستفيد منها 3,600 فرد.

من جهة أخرى قام المركز بتوزيع ملابس شتوية للطلاب السوريين المحتاجين في عدة مدارس بمنطقة جبل سمعان في محافظة حلب، ضمن مشروع تحسين الجودة والوصول للتعليم وتعزيز النظام التعليمي وجرى تسليم 5,800 قطعة ملابس منها 4,977 قطعة وزعت في المرحلة الأولى و 823 قطعة ستوزع في المرحلة الثانية بعيد انتهاء عطلة منتصف العام الدراسي.

كما قام فريق فني من المركز بجولات ميدانية على حقول المزارعين في قرية الحويجة بمنطقة قلعة المضيق في محافظة حماة وقدم المركز 92 نعجة، مع توفير الأعلاف بنوعيها المركبة والمالئة مجانًا ل 46 مستفيداً وبمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى أرشاف و الصالحية في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية

كما قدم وجبات غذائية للعائلات السورية النازحة لريف حلب الشرقي عبر تشغيل المطبخ الخيري، استفاد منها 6 آلاف شخص وأنهى المركز تأمين حزمة متكاملة من الاحتياجات الشتوية لأطفال اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، سيستفيد منها 5,956 طفلا سوريا .