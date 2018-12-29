محافظ الخبر يفتتح مهرجان “همم” ويكرم ذوي الإعاقة المبدعين

الدمام-حمودالزهراني

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح محافظ محافظة الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان مهرجان “همم” المجتمعي لذوي الإعاقة وأسرهم بالصالة الخضراء الرياضية بالدمام أمس الأول، والذي تنظمه جمعية “همم” لأسر ذوي الإعاقة تحت شعار ( تمكين ، شمولية ، مساواة ) بدعم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية .

وتجول الثنيان على الأركان التوعوية بالمهرجان للجهات ذات العلاقة بمجال ذوي الإعاقة والجهات المشاركة والبالغ عددها ٤٠ جهة حكومية وخاصة بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من مسئولي الإدارات الحكومية بالمنطقة الشرقية ، مكرما في ختام الاحتفالية نخبة من المبدعين من ذوي الإعاقة والذين حققوا تميزا وإنجازات وطنية محليا وخارجيا .

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة منيرة الحربي خلال كلمتها بحفل الافتتاح على التميز والمهارات الكبيرة بمختلف المجالات الحياتية التي يمتلكها أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية ، مبينة أن هذا التميز والإبداع للمستفيدين من خدمات جمعية همم جاء نتيجة الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ومتابعة رئيس مجلس الجمعية سمو الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي .

وأوضحت غلا الخالدي ونوره العوفي من ذوي الإعاقة المتميزين بالمملكة خلال مشاركتهما بحفل الافتتاح على الدور المؤثر الذي تلعبه الأسرة في دعم أبنائها من أصحاب الهمم وتوجيههم التوجيه الصحيح لتجاوز صعوبات الإعاقة وكسب هذا التحدي ، مؤكدتين على أهمية دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع ومنحهم الثقة حتى يصبحوا أعضاء فاعلين ومبدعين في المجتمع .

وشهد مهرجان همم لدعم ذوي الإعاقة وأسرهم في يومه الأول حضورا كبيرا للمستفيدين من أصحاب الهمم وكذلك الزوار من أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم ، والذين تجولوا على الأركان التوعوية للجهات المشاركة واستمتعوا بالفعاليات الترفيهية المقامة بالمسرح التفاعلي وكذلك الألعاب الرياضية بالساحة الخارجية والمقاهي الشعبية والمطاعم ، فيما حظيت الصالة الداخلية المخصصة للأطفال بإقبال مميز من العائلات التي اصطحبت أبنائها للاستفادة من الفقرات التثقيفية الهادفة والاستمتاع بالألعاب المتنوعة .

يذكر أن مهرجان همم يستمر لمدة ٥ أيام بالصالة الخضراء الرياضية في الدمام بمشاركة ٤٠ جهة حكومية وخاصة ، حيث يتضمن العديد من الفعاليات التوعوية والرياضية والترفيهية التي تستهدف ذوي الإعاقة وأسرهم وكافة أفراد المجتمع .