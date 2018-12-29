رصد 29 خرقا لميليشا الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة

عدن : واس

رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة في اليمن، 29 خرقًا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح تقرير للخلية أن الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة، شملت استخدام أسلحة الهاون والآر بي جي والصواريخ الحرارية والعبوات الناسفة ورماية القناصين.

وأسفرت خروقات الحوثيين الإرهابيين في إصابة خمسة مدنيين بحسب التقرير الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, مضيفا أن الخروقات استهدفت أعيانا مدنية في مناطق بمدينة الحديدة، والدريهمي والتحيتا وحيس والجاح والفازه، والجبلية ومجالس.