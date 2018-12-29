دراسة: التمرينات تخفض ضغط الدم مثل الدواء

البلاد : وكالات

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر الدواء

وجمع الباحثون بيانات نحو 400 تجربة عشوائية قيّمت آثار أدوية ضغط الدم وممارسة التدريبات على خفض ضغط الدم

ووجد الباحثون بحسب “رويترز” أن الأدوية والرياضة خفضت ضغط الدم بنحو 9 مليمترات زئبق لدى المرضى.

وقال الباحث حسين ناجي، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة: «التمارين تسبب انخفاضات مماثلة بضغط الدم الانقباضي مثل الأدوية الخافضة للضغط التي يشيع استخدامها بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم».