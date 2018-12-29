الأمير مشعل يطلع على الخدمات الصحية

جدة- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بمكتبه د. توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة ، ود. مشعل بن مسفر السيالي مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

واطلع سموه على شرح موجز عن الخدمات الصحية المستقبلية في المحافظة و المشاريع الصحية الجاري تنفيذها و التي تم الانتهاء منها ، و ذلك بعد إكتمال التحول المؤسسي ، انطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ و التي تطبق نموذج الرعاية الصحية الحديث و يتمحور حول التحول من التركيز على الرعاية العلاجية للأمراض إلى تمكين الوقاية من الأمراض و الصحة العامة ، إضافة إلى مناقشة و بحث أهم مؤشرات الجودة في محافظة جدة ، كما اطلع سموه على أبرز الإنجازات للوزارة و صحة جدة خلال العام 2017-2018 م .

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين و تحقيق أفضل رعاية صحية مشيداً سموه بما تبذله وزارة الصحة من جهود عظيمه للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين و المقيمين على حد سواء .

فيما قدم معالي وزير الصحة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على استقباله و توجيهاته ، و متابعته الحثيثة لكل ما يتعلق بصحة جدة ، و التي من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لأهالي المحافظة ،

مؤكداً سعي الوزارة الحثيث إلى تطوير و تجويد خدماتها الصحية المقدمة إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة ، و استثمار الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده – حفظهما الله – بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات الصحية ، و توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، و تلبية احتياجاتهم الصحية .