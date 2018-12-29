البدء في فتح الممرات الإنسانية المغلقة في الحديدة

البلاد : وكالات

أعلنت الأمم المتحدة موافقة وفدا الشرعية والانقلابيين الحوثيين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار على البدء في فتح الممرات الإنسانية المغلقة بدءًا من طريق الحديدة صنعاء، تتبعها طرق أخرى على مراحل وذلك كإجراء لبناء الثقة.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، أن قافلة إنسانية ستتحرك من ميناء الحديدة على طول الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء اليوم.

وقال الموقع: إن اللجنة ناقشت في اجتماعات استمرت ثلاثة أيام المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية ستكهولم التي تستند إلى ثلاثة محاور ذات أولوية هي، وقف إطلاق النار وتدابير بناء الثقة لتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة الانتشار.

وأضاف الموقع أن اجتماعات الجولة الأولى عقدت بطريقة بناءة وودية.

وأشاد رئيس اللجنة بالأطراف التي أبدت حسن النية بشأن تنفيذ اتفاق ستكهولم.

وبحسب الموقع فإن الأطراف تستعد لتزويد رئيس اللجنة بالخطط التفصيلية

لإعادة الانتشار الكامل التي ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة القادم والمقرر عقده الأول من يناير بالحديدة.