أمريكا تدين بشدة الحادث الإرهابي في مصر

البلاد : وكالات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عددًا من السائحين في الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة .

وقد أسفر الحادث الإرهابي عن وفاة ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية ومرشد سياحي مصري وإصابة عدد آخر.

و أكدت وزارة الخارجية الأمريكية إدانتها بشدة للهجوم مضيفة أنها ليس لديها علم بتعرض أي أمريكي لإصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو في بيان “نقف مع كل المصريين في القتال ضد الإرهاب

وندعم الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي هذا الهجوم للعدالة”.