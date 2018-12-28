خالد بن سلمان: الأوامر الملكية تعكس حرص القيادة على اختيار الكفاءات المؤهلة

البلاد : متابعات

هنَّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان ، الأمراء والوزراء الذين صدرت أوامر مليكة بتعينهم على الثقة الملكية الغالية، مؤكداً أن هذه التعيينات تعكس حرص قيادة المملكة على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر«تويتر» اليوم (الجمعة): «أُبارك للدكتور إبراهيم العساف الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للخارجية، كما أبارك للوزير عادل الجبير تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهما في إدارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة».

وأكد سفير خادم الحرمين، أن تعيين كلا الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية، هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة ويخدم مصالح الوطن».