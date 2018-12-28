المولد لمروجي الشائعات: خافوا الله عندنا أهل

جدة- البلاد

خرج مهاجم المنتخب الوطني، فهد المولد عن صمته، وقطع الشك باليقين وكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها في معسكر الأخضر؛ استعداداً لكأس آسيا 2019.

وترددت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن تعرض المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي لضربة قوية بعد أن أصيب فهد المولد بالرباط الصليبي. وقال المولد عبر تغريدة نشرها على صفحته في تويتر:”اللهم لك الحمد مجرد كدمة بسيطة في الرباط الداخلي وشاركت في تمرين أمس كاملا” وأضاف:”حسبي الله ونعم الوكيل لكل إنسان يطلع إشاعة، خافوا الله .. عندنا أهل”.

هذا ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض غمار كأس آسيا المقررة في يناير 2019 ؛ إذ يستهل الأخضر مشوار البحث عن اللقب الغائب أمام كوريا الشمالية.