العمرو يشهد ختام البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني

الرياض- واس

رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أمس ، حفل اختتام البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني بالرياض للعام 1439-1440هـ، وتخريج دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية الـ47 للضباط .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها تنفيذ عدد من التطبيقات الميدانية تتمثل في فرضيات لحوادث طبق فيها الخريجون العديد من مهارات السلامة والإطفاء والإنقاذ, ومواجهة حالات الطوارئ والإسعاف, وقيادة العمليات والأعمال المساندة الأخرى.

بعد ذلك بُدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير معهد الدفاع المدني العقيد محمد بن مرعي آل قماش أوضح فيها أن المعهد نفَّذ ( 48) برنامجاً تدريبياً منذ بداية العام 1439-1440هـ والتحق بها (1330) متدرباً من الضباط والأفراد والجهات الحكومية, مقارنةً بعدد (29) برنامجاً وعدد (795) متدرباً في العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها (39.5%) لعدد البرامج التدريبية و (40.2%) لعدد المتدربين, واشتملت هذه البرامج على التخصصات التي تقع ضمن مهام أعمال الدفاع المدني .

وأفاد أن هذه الزيادة في عدد الدورات والمتدربين هذا العام تأتي ضمن تلبيه احتياج المديرية العامة للدفاع المدني لتأهيل منسوبيه التي يسعى معهد الدفاع المدني إلى مواكبتها سنوياً, مشيراً إلى أن برنامج الدورة التأهيلية التحق به ( 78 ) متدرباً من الضباط الملتحقين حديثاً بالدفاع المدني.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، التي أعربوا فيها عن شكرهم وتقديرهم لتشريف معاليه لحفل تخرجهم ومشاركتهم فرحة التخرج وبدء مسيرتهم العملية, ولقيادات الدفاع المدني على توفير كافة الإمكانات التدريبية لتأهيلهم.

ثم ألقى معالي مدير عام الدفاع المدني في ختام الحفل كلمةً توجيهيةً هنأ فيها الخريجين بالنجاح، مطالباً الخريجين بالحرص على الاستفادة من كافة المعارف والخبرات التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي وفرتها القيادة الرشيدة من المعدات والآليات والحفاظ عليها.

وأكد الفريق العمرو مسؤولية الخريجين في تنمية وتطوير قدراتهم بالاطلاع على كل جديد في مجال عمل الدفاع المدني، والاستفادة من خبرات زملائهم من ضباط الدفاع المدني في صقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع مجالات عمل الدفاع المدني.

بعدها قام معاليه بعد إعلان النتيجة النهائية, بتكريم أوائل الخريجين, والمشاركين في تنفيذ البرامج التدريبية بالمعهد.