وزير الخارجية : المملكة لاعب نشط في الساحة الدولية

باريس- اف ب – جدة- البلاد

أعلن وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة لا تمر بأزمة وتشهد تحولاً تاريخياً وأداء قوياً للاقتصاد وأن وزارة الخارجية تمر بنفس الشيء الذي تمر به الوزارات الأخرى وسوف تعمل من أجل تحسين الكفاءة والفعالية خلال هذا التحول التاريخي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية الرئيسية في البلاد.

وقال العساف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أمس الجمعة:” :”اسمحوا لي أن أؤكد وأؤكد نقطة واحدة – إن تعييني وتعيين الآخرين وإعادة تشكيل مجلس الوزراء جزء من تحول غير مسبوق للبلد نفسه، كانت القرارات متواصلة تقريباً خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن كان آخرها الذي تم الإعلان عنه وهو إعادة التشكيل”. واستطرد معاليه:” نحن واثقون من أننا سنخرج من هذا النمو القوي للغاية، مع النمو المستدام، مع وجود اقتصاد جاذب للمستثمرين، سواء كانوا من المملكة أو غير ذلك، وهناك العديد من التحديات، والمملكة لاعب نشط للغاية في الساحة الدولية”. وأضاف معاليه: “دعني أقول هذا وأؤكد عليه – إنه أمر مهم للغاية ، عادل الجبير كان يقوم بعمل رائع في هذا المنصب. لكنك تعلم أن وزارة الشؤون الخارجية في أي بلد، وخاصة في بلدنا مع العديد من المتطلبات والالتزامات، تحتاج فعلاً عادل وأنا أيضاً”. وتابع “لقد مثّل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضاً”. من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية في موقعها على تويتر إن “وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء يقودان دبلوماسيتنا.. المؤسسة العريقة تتطور، والحضور الدولي يتنامى”. وأضافت:”وزير الخارجية سيتولى إدارة الوزارة بكافة أعمالها وقيادة برامجها التطويرية بينما سيتفرغ وزير الدولة للشؤون الخارجية لإدارة الأعمال السياسية.

مرتبط