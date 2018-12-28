إطلاق منصة الصيدلة للمضادات الحيوية

الرياض- البلاد
أطلقت وزارة الصحة أمس عدداً من برامج الصيدلة الإلكترونية للمضادات الحيوية والتي تستهدف جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وأخصائيي المختبرات ومكافحة العدوى .
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف لمعرفة أساسيات استخدام المضادات الحيوية وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية ، بالإضافة إلى معرفة وتسهيل الحصول على المعلومات التي تخص المضادات الحيوية ، ومتابعة ومراقبة استخدام المضادات الحيوية ، وطرق التقليل من المقاومة البكتيرية .
وتحتوي منصة برنامج المضادات الحيوية الالكترونية على (التعليم الطبي عن بعد ويشمل 14 محاضرة عرضت بواسطة مهارات عالية ومتخصصة .