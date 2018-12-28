إطلاق منصة الصيدلة للمضادات الحيوية

الرياض- البلاد

أطلقت وزارة الصحة أمس عدداً من برامج الصيدلة الإلكترونية للمضادات الحيوية والتي تستهدف جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وأخصائيي المختبرات ومكافحة العدوى .

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف لمعرفة أساسيات استخدام المضادات الحيوية وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية ، بالإضافة إلى معرفة وتسهيل الحصول على المعلومات التي تخص المضادات الحيوية ، ومتابعة ومراقبة استخدام المضادات الحيوية ، وطرق التقليل من المقاومة البكتيرية .

وتحتوي منصة برنامج المضادات الحيوية الالكترونية على (التعليم الطبي عن بعد ويشمل 14 محاضرة عرضت بواسطة مهارات عالية ومتخصصة .

وأضافت أنه تم تطوير بروتوكولات إستخدام المضادات الحيوية (الدليل الإرشادي) الخاص بوزارة الصحة الذي تم إعداده عن طريق الإدارة العامة للرعاية الصيدلية ليصبح متوفراً كتطبيق على الأجهزة الذكية لجميع العاملين في الوزارة حيث سيتم تحديثه دورياً ومتابعة استخدامه.