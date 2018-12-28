أمير مكة يشهد توقيع مبادرة بين «نرعاك» وصحة المنطقة

جدة : واس

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مراسم توقيع مبادرة بين المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” وصحة المنطقة، بحضور رئيس مجلس أمناء المؤسسة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وتنص بنود المبادرة التي تأتي متماشية مع رؤية المملكة 2030 على دعم مبادرات المجتمع المدني وتخصيص يوم سعودي للرعاية الصحية المنزلية يوافق الثامن من ديسمبر من كل عام ميلادي، تمهيداً لاعتماده كيوم عالمي يسجل في روزنامة منظمة الصحة العالمية. وتتضمن المبادرة؛ استمرار دعم مبادرات المؤسسة كمؤسسة مجتمع مدني وتقديم الدعم المادي لمراكز الرعاية الصحية المنزلية التابعة لوزارة الصحة، وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز أواصر التعاون في مجالات الرعاية الصحية المنزلية والطبية والتطويرية، كذلك اعتماد الشعار الخاص لليوم السعودي للرعاية المنزلية والمقتبس من الشماغ السعودي ليكون شعاراً دائماً لهذه المناسبة.