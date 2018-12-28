أسعار النفط تهبط صوب أدنى مستوى في 18 شهراً

البلاد : وكالات

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت مبكر بفعل جني للأرباح قبيل عطلة بداية العام الجديد لتتراجع الخامات القياسية صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا إلى 51.60 دولار للبرميل قبل أن يتعافى بعض الشيء ليجري تداوله عند 52.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وكان الخام ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق. وهبطت العقود الآجلة 4.2 بالمئة يوم الخميس.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في أحدث قراءة 30 سنتا إلى 44.91 دولار للبرميل، بعدما كان مرتفعا 3.6 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهرا هذا الأسبوع وانخفضت بأكثر من 20 بالمئة هذا العام تحت ضغط زيادة الإمدادات الأمريكية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.