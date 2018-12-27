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وزير الإسكان يسلم أول فيلا شيدت في يومين

كتبه صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1440 هـ      27 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد

سلّم وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أولى الوحدات السكنية ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ حيث تسلّم المواطن المستفيد من برنامج “سكني” وحدته السكنية في مشروع الواجهة التابع لشركة “الحاكمية” والواقع في أرض وزارة الإسكان بمدينة الدمام.

ويضم المشروع 574 فيلا متنوعة شيدت بتفعيل تقنيات البناء الحديثة حيث يستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 48 ساعة فقط، متضمنة جميع الخطوات اللازمة التي تشمل الأعمال الإنشائية وأعمال الموقع العام والتشطيبات الكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية وذلك في إطار استهداف وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” ضخ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة التي تناسب جميع الشرائح بالشراكة مع المطورين العقاريين.

الجدير ذكره أن وزير الإسكان سبق أن وعد بالشروع في تسليم وحدات سكنية وفق المواصفات العالمية يتم تشييدها خلال 48 ساعة مطلع عام 2019م.

وتعرض لتشكيك ملأ فضاء وسائل التواصل الاجتماعي حتى وقت قريب ليأتي تسليم الفلل قبل الموعد المحدد سلفاً.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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