وزير الإسكان يسلم أول فيلا شيدت في يومين

الدمام- البلاد

سلّم وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أولى الوحدات السكنية ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ حيث تسلّم المواطن المستفيد من برنامج “سكني” وحدته السكنية في مشروع الواجهة التابع لشركة “الحاكمية” والواقع في أرض وزارة الإسكان بمدينة الدمام.

ويضم المشروع 574 فيلا متنوعة شيدت بتفعيل تقنيات البناء الحديثة حيث يستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 48 ساعة فقط، متضمنة جميع الخطوات اللازمة التي تشمل الأعمال الإنشائية وأعمال الموقع العام والتشطيبات الكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية وذلك في إطار استهداف وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” ضخ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة التي تناسب جميع الشرائح بالشراكة مع المطورين العقاريين.

الجدير ذكره أن وزير الإسكان سبق أن وعد بالشروع في تسليم وحدات سكنية وفق المواصفات العالمية يتم تشييدها خلال 48 ساعة مطلع عام 2019م.

وتعرض لتشكيك ملأ فضاء وسائل التواصل الاجتماعي حتى وقت قريب ليأتي تسليم الفلل قبل الموعد المحدد سلفاً.