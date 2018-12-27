المحليات

تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر

كتبه صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1440 هـ      27 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة -واس

اختتم الاجتماع الأول لفريق العمل المعني، بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة لأعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، والذي عقد على مدى يومين في القاهرة.

ورأس الجانب السعودي خلال الاجتماع ، مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار المهندس جابر بن منور المشعل، فيما رأس الجانب المصري القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة أماني الوصال، وذلك بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ومجالس الغرف التجارية بين الجانبين.

وتم خلال الاجتماعات متابعة التوصيات الصادرة من محضر اللجنة السادسة عشر للجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في شتى المجالات التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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