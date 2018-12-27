الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عودة العمل في سفارة الدولة في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري، وأعربت عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية.