ألوية العمالقة: مليشيا الحوثي لا تنوي تنفيذ اتفاق السويد

البلاد : مشير الشارحي

أكد الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة اليمنية مأمون المهجمي ، استمرار المليشيات الحوثية في خرق الهدنة في ظل تواجد لجنة الامم المتحدة مشيراً إلي أن تلك الميلشيات لا تحمل في نوايها أقل نسبة نجاح لتنفيذ مخرجات مفاوضات السويد لجهة خروقاتها اليومية في الحديدة”.

وأوضح المهجمي في تصريحات لـ”البلاد ” أن المليشيات نفذت خلال اليوم الأربعاء خمسة عشر خرقا عسكريا بالأسلحة الرشاشة والمقذوفات، استهدفت مواقع القوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا ومدينة الحديدة، مبينا أن الانقلابين قصفوا بشكل شنيع منازل المدنيين ما أسفر عن اصابة امرأة وطفلين.