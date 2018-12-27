الدولية

قال انهم قصفوا منازل المدنيين بشكل شنيع

ألوية العمالقة: مليشيا الحوثي لا تنوي تنفيذ اتفاق السويد

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time17 / ربيع الآخر / 1440 هـ      27 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد : مشير الشارحي

أكد الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة اليمنية مأمون المهجمي ، استمرار المليشيات الحوثية في خرق الهدنة في ظل تواجد لجنة الامم المتحدة مشيراً إلي أن تلك الميلشيات لا تحمل في نوايها أقل نسبة نجاح لتنفيذ مخرجات مفاوضات السويد لجهة خروقاتها اليومية  في الحديدة”.

وأوضح المهجمي في تصريحات لـ”البلاد ” أن المليشيات نفذت خلال اليوم الأربعاء خمسة عشر خرقا عسكريا بالأسلحة الرشاشة والمقذوفات، استهدفت مواقع القوات المشتركة في مديريات حيس والتحيتا ومدينة الحديدة، مبينا أن الانقلابين قصفوا بشكل شنيع منازل المدنيين ما أسفر عن اصابة امرأة وطفلين.

ibrahim

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