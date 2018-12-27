المحليات

آل الدهلوي والمعينا يتلقون العزاء في فقيدهم الشيخ حسن دهلوي

كتبه صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1440 هـ      27 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل آل الدهلوي وآل سلسلة وآل المعينا وجميع أقاربهم وأرحامهم بعد صلاة المغرب أمس جموع المعزين في وفاة فقيدهم الشيخ حسن محمد جميل دهلوي الذي انتقل إلى جوار ربه وصلي عليه فجر أمس في المسجد الحرام وووري جثمانه الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد زوج السيدة رقية عبدالرحيم آل معينا ووالد كل من :محمد، عبدالعزيز، ريان، دينا، سميرة، فالانتينا، دانيال وديمن.
ويقام العزاء للرجال في مقر إدارة الشركة التجارية العالمية المحدودة (لونا كريستال) شارع النهضة الموازي لشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً) بجدة وللنساء: جدة – البيوتات – فيلا رقم 24.

و(البلاد) التي آلمها النبأ تتقدم لذوي الفقيد بخالص التعازي وصادق المواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن العزاء.واليوم الخميس ثاني أيام العزاء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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