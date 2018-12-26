مصرع 5 وإصابة 21 في خطف حافلة بالصين

بكين ــ رويترز

أفادت الشرطة الصينية بمقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 21 آخرين بجروح، بعد أن خطف رجل يحمل سكينا حافلة في مدينة لونغيان بإقليم فوجيان جنوب شرق الصين.

وأكدت شرطة لونغيان، في بيان، أن الحافلة اختطفت عصر أمس الثلاثاء، حسب التوقيت المحلي للمدينة، وصدمت مارة في الطريق.

وأفاد البيان بأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، ويجري التحقيق في الأمر. ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، أعادت مواقع صحفية نشرها، مشهدا اتسم بالفوضى في الشارع بدت فيه دراجات نارية محطمة ومصابون على الأرض.

كما أظهر تسجيل فيديو الشرطة، وهي تصارع ما يبدو أنه “المشتبه به” قبل أن تسقطه أرضا.