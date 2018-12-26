محافظ جدة يشهد توقيع اتفاقية ري المسطحات الخضراء

جدة-واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ,أمس، توقيع اتفاقية بين أمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها بمقر المحافظة كل من معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي , ومدير عام شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي , إلى تزويد المياه المعالجة ثلاثياً بين شركة المياه الوطنية وأمانة جدة لاستخدامها في عملية الري وتشجير المسطحات الخضراء والساحات والميادين والحدائق العامة , وذلك ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية بين الأمانة وشركة المياه.

من جانبه , أشار مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني ، إلى أن معالجة المياه سيكون لها أثر بالغ الإيجابية على البيئة المائية ، كما من شأنها أن تخفض من معدلات استهلاك المياه.

فيما قدم التركي والغامدي شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على مباركته لهذه الاتفاقية ودعمه اللا محدود للمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية خدمة للمحافظة وسكانها.

من جهة أخرى تسلّم سموه بمكتبه بمقر المحافظة أمس, التقرير الإحصائي السنوي لدوريات أمن محافظة جدة لعام 1439هـ , الذي قدمه لسموه مدير إدارة دوريات الأمن بالمحافظة العقيد بندر بن فهد الشريف.

وتضمن التقرير استعراض لما تم ضبطه من ظواهر سلبية تجاوزت أكثر من 22 ألف حالة تم رصدها ومعالجتها ، كما أشار التقرير لسرعة مباشرة الحالات في وقت قياسي.

وأشاد سمو محافظ جدة بالجهود التي يبذلها العقيد بندر الشريف وقائدو الوحدات الأمنية وزملاؤهم العاملون في الميدان , مما كان لهذا التواجد الأثر في حفظ النظام , ومنع الجريمة وضبط مرتكبيها , مؤكداً سموه أن رجال دوريات الأمن دوما ما يكونون في الخطوط الامامية والأمل فيهم كبير.

بدوره قدم العقيد الشريف شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته الدائمة لدوريات الأمن بمحافظة جدة.