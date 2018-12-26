الدولية

ترمب: لا خطط لدينا لسحب القوات الأميركية من العراق

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / ربيع الآخر / 1440 هـ      26 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أنه ليس لدى الولايات المتحدة خطط لسحب القوات الأميركية من العراق.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا قاما بزيارة مفاجئة للعراق لتوجيه الشكر للجنود الأميركيين.

وقال ترمب في تصريحات للصحافيين، إنه لا ينوي على الإطلاق الانسحاب من العراق، مبيناً أنه قد يستخدم العراق كقاعدة إذا “أردنا القيام بشيء في سوريا”.

ودافع عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، مًعبّراً عن اعتقاده بأن كثيراً من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيره.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد، مشيراً إلى أن “شاناهان القائم بأعمال الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة”.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *