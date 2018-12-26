ترمب: لا خطط لدينا لسحب القوات الأميركية من العراق

البلاد : وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، أنه ليس لدى الولايات المتحدة خطط لسحب القوات الأميركية من العراق.

وأعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا قاما بزيارة مفاجئة للعراق لتوجيه الشكر للجنود الأميركيين.

وقال ترمب في تصريحات للصحافيين، إنه لا ينوي على الإطلاق الانسحاب من العراق، مبيناً أنه قد يستخدم العراق كقاعدة إذا “أردنا القيام بشيء في سوريا”.

ودافع عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، مًعبّراً عن اعتقاده بأن كثيراً من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيره.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد، مشيراً إلى أن “شاناهان القائم بأعمال الوزير قد يبقى في المنصب لفترة طويلة”.