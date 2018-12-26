انخفاض مؤشر أسعار المستهلك

الرياض – البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء أمس، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر الماضي، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً خلال شهر نوفمبر 2018م بلغت نسبته 0.2 % مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر2018).

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ (106.5) في شهر نوفمبر 2018م انخفاضاً من (106.8) في شهر أكتوبر 2018 بنسبة بلغت 0.2 %.

وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 %، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، قسم الأغذية والمشروبـات بنسبة 0.1 %، قسم الملابس والاحذية بنسبة 0.1 %، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.