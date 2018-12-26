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المملكة تدين الأعمال الإرهابية في ليبيا وأفغانستان والعراق

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time16 / ربيع الآخر / 1440 هـ      26 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للهجوم على مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، والهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول، والهجوم بسيارة ملغومة بمدينة تلعفر شمال العراق، وما خلفته من سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر رفض المملكة القاطع لتلك الأعمال الآثمة وما تمثله من اعتداء صارخ على الأعراف والتشريعات والقوانين الدولية.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الدول الشقيقة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

ibrahim

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