الرياض.. ضبط وافد يدعي الرقية ومضاعفة الأموال بطرق باطلة

الرياض : البلاد

أعلنت إمارة منطقة الرياض ضبط وافد ادعى مزاولة الرقية الشرعية وجلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة، واستولى على مبلغ 180 ألف ريال من أحد المواطنين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وقالت إمارة الرياض في بيان لها اليوم (الأربعاء) على لسان المتحدث باسمها إنه وبناءً على توجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن في بذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة، وبناءً على ما ورد من معلومات مؤكدة عن قيام أحد الوافدين بإدعاء الرقية الشرعية وإدعاء جلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة واستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره 180 ألف ريال، فقد تمكنت اللجنة الميدانية مع الجهات الأمنية من ضبطه وإحالته للنيابة العامة.

وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأن سيتم التعامل معه بكل حزم، محذرة في الوقت نفسه من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم.