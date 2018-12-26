الخام الأمريكي يرتفع بعد تهاويه لأدنى مستوى

البلاد : وكالات

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث انتعش الخام الأمريكي من خسائر حادة في الجلسة السابقة حتى مع استمرار بواعث القلق بشأن قوة الاقتصاد العالمي التي تلقي بظلالها على السوق.

وفي الساعة 0748 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا

بما يعادل 0.31 بالمئة إلى 42.66 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت سابق. كان الخام هوى 6.7 بالمئة

في الجلسة السابقة إلى 42.53 دولار للبرميل، في أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2017.

وانخفضت عقود خام برنت 29 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 50.18 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى أقل سعر منذ يوليو تموز 2017.

وهبط السعر 6.2 بالمئة في الجلسة السابقة إلى 50.47 دولار.

وتتعرض الأسواق المالية عموما لضغوط من المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي

وسط أسعار فائدة أمريكية مرتفعة والنزاع التجارين بين الولايات المتحدة والصين.