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وزير الإعلام يناقش مع المثقفين والكتاب العرب مواجهة التحديات

كتبه صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1440 هـ      25 ديسمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

استقبل معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه بالوزارة أمس، نخبة من المثقفين والإعلاميين وكتاب الرأي العرب.

وضم الوفد كلاً من الأساتذة: فهد الشليمي، وعايد المناع، وأنور مالك، ومحمد الملا، وفايز النشوان، وصباح الخزاعي، ونبيل الحيدري.

وناقش معاليه مع المثقفين والإعلاميين والكتاب القضايا الإعلامية العربية والدولية الراهنة، إلى جانب تبادل الآراء والأفكار بشأن تنسيق المواقف في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والعمل على جمع الكلمة ووحدة الصف العربي، من خلال الطرح العميق، والرؤية الواعدة المتوازنة المنفتحة على الآخرين.

وأوضح الدكتور العواد أنه من المهم التركيز على إبراز هوية الأمة الحضارية والفكرية والثقافية في مواجهة موجات التطرف، والعمل على دفع المخاطر والتيارات التي تحاول تدمير الهوية العربية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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